تراند اليوم : فنانة شهيرة: أنا سعيدة جدًا بخلع زميلاتي للحجاب .. الله أزاح الغُمة عنهن...

عبرت فنانة مصرية شهيرةعن سعادتها الشديدة بخلع بعض الفنانات للحجاب والعودة إلى الفن .

وقالت المخرجة "إيناس الدغيدي" في تصريحات تلفزيونية إنها كثيرا ما تحدثت مع الفنانات في أمر الحجاب وشرحت لهن أن الفن لا يجب أن يُعامل بتلك الطريقة ، مشيرة إلى أن الفنانات اقتنعن بوجهة نظرها أخيرا وخلعن الحجاب .. مضيفة: "الحمدلله ربنا فك الغمة".

وكانت بعض الفنانات قررن العودة إلى الفن وخلع الحجاب أبرزهن الفنانة حلا شيحة والفنانة شهيرة.

