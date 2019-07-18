تراند اليوم : فنانة شهيرة: أنا سعيدة جدًا بخلع زميلاتي للحجاب .. الله أزاح الغُمة عنهن...

عبرت فنانة مصرية شهيرةعن سعادتها الشديدة بخلع بعض الفنانات للحجاب والعودة إلى الفن .
وكانت بعض الفنانات قررن العودة إلى الفن وخلع الحجاب أبرزهن الفنانة حلا شيحة والفنانة شهيرة.
وقالت المخرجة "إيناس الدغيدي" في تصريحات تلفزيونية إنها كثيرا ما تحدثت مع الفنانات في أمر الحجاب وشرحت لهن أن الفن لا يجب أن يُعامل بتلك الطريقة ، مشيرة إلى أن الفنانات اقتنعن بوجهة نظرها أخيرا وخلعن الحجاب .. مضيفة: "الحمدلله ربنا فك الغمة".
وكانت بعض الفنانات قررن العودة إلى الفن وخلع الحجاب أبرزهن الفنانة حلا شيحة والفنانة شهيرة.