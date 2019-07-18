شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد العرض الرسمية لفيلم "Hustlers" حول العالم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي وعشاق جنيفر لوبيز عرض فيلمها الجديد" Hustlers " ، حيث أعلن القائمون علي العمل أنه من المقرر أن يبدء عرضه في دور السينما في اميركا وإنجلترا وايسلندا في 13 سبتمبر المقبل .

بينما يتم عرض الفيلم في هولندا يوم 19 سبتمبر المقبل ، وفي دور السينما البرتغالية يوم 26 سبتمبر ، بينما تم تحديد 10 أكتوبر لكي يعرض الفيلم في استراليا.

فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين .

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.



من تريللر Hustlers (1)



من تريللر Hustlers (2)



من تريللر Hustlers (3)



من تريللر Hustlers (4)

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من تريللر Hustlers (5)



من تريللر Hustlers (6)



من تريللر Hustlers (7)



من تريللر Hustlers (8)



من تريللر Hustlers (9)



من تريللر Hustlers (13)



من تريللر Hustlers (14)