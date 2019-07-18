بعد اعتذار العسيلي.. صلاح عبدالله: "ارحموا يا بشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علق الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على الاعتذار الذي تقدم به الفنان محمود العسيلي عن رفضه التصوير مع أحد معجبيه.

وكان العسيلي تعرض لهجوم شديد بسبب فيديو متداول أظهره يرفض التقاط صوره مع أحد معجبيه، وهو ما علق عليه عبدالله بتغريدة قال فيها: "العسيلي اعتذر، إرحموا يا بشر".