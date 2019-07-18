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فيديو نادر يبرز مهارات محمد صلاح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو نادر للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفرول الإنجليزي، ومنتخب مصر، يبرز مهاراته الكروية خلال فترة المراهقة.

محمد صلاح بدأ ممارسة كرة القدم بمسقط رأسه من مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية، لكن موهبته كطفل آنذاك كانت كبيرة وملفتة للنظر.

الفيديو الذي أظهر مهارة صلاح خلال فترة المراهقة كان ضمن دورات تنظمها إحدى شركات المياه الغازية لطلاب المدارس، وكان لهذه الدورات دور كبير لتخريج لاعبين مميزين.

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محمد صلاح انتقل إلى فريق المقاولون العرب ومنه احترف في بازل السويسري، ثم كانت المفاجأة بانتقاله إلى واحد من أعرق فرق ، وكان يقوده يف ذلك الوقت البرتغالي جوزيه مورينيو.

مورينيو لم يمنح صلاح فرصته كاملة فانتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي، وقدم مستويات رائعة، مما جعله هدفا لنادي روما الإيطالي الذي تعاقد معه، وأصبح نجم الفريق بجانب فرانشيسكو توتي.

واصل صلاح تألقه مما دفع فريق الإنجليزي للتعاقد معه بما يقارب 50 مليون يورو وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ النادي آنذاك، واستمر مع الفريق حتى حقق بطولة الأخيرة.

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