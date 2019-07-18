29 أسرة إماراتية وكويتية تستعرض إبداعاتها اليدوية في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق المعرض المشترك للأسر الإماراتية الكويتية في دبي مول، الثلاثاء، بمشاركة 29 أسرة إماراتية وكويتية، بحضور حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات، وسعد إبراهيم الخراز، وزير الشؤون الاجتماعية في الكويت، ويستمر حتى 20 يوليو/تموز الجاري.

ويضم المعرض منتجات مصنوعة بأيدي سيدات إماراتيات وكويتيات، مستوحاة من عبق التراث، بروح عصرية.

ذكرت حصة بنت عيسى بوحميد لـ"العين الإخبارية"، أن مشاركة 29 أسرة منتجة من الإمارات والكويت تزيد الخبرات وتنوع المنتجات الخليجية، لافتة إلى أن الحدث امتداد للمعرض الأول الذي أقيم في الكويت مطلع العام الجاري.

بينما توقع سعد إبراهيم الخراز لـ"العين الإخبارية"، أن يشهد المعرض نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا، وسط التجهيزات والتسهيلات التي تمت لإقامة المعرض، مشيدا بدبي مول باعتباره مركزا تجاريا عالميا جاذبا للمتسوقين.

وسردت هديل الجاسم، إحدى رائدات الأعمال الكويتيات المشاركات في المعرض، لـ"العين الإخبارية"، تفاصيل عن فكرة مشروعها "منتجات هدول"، التي استلهمتها من قناة على يوتيوب لوصفات التجميل والعنتية بالشعر شهدت إقبالا كبيرا؛ ما دفعها لتحويل الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع.