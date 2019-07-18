شقيقة مايكل جاكسون تحيي حفلاً في جدة قريباً

تحيي مغنية الراب الأمريكية جانيت جاكسون شقيقة مايكل جاكسون، حفلا فنيا هذا الشهر ضمن فعاليات موسم جدة. أعلن ذلك الحساب الرسمي لموسم جدة اليوم (الأربعاء)، ومن المنتظر أن يعلَن قريباً عن توقيت الحفل وكافة تفاصيله.

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