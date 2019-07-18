تمكنت الفنانة اللبنانية رزان مغربى من خطف أنظار الجمهور بـ " اللون الأحمر " خلال أحد الإحتفاليات بمول تجاري شهير بالتجمع الخامس ، و حرص المتواجدين بالمول على إلتقاط الصور التذكاريةمعها ، كما قامت " رزان " بتقديم باقى فقرات اللإستعراضية
هناك .
الإحتفالية من تنظيم شركة " ذا إيفنتس بوتيك " مستر محمد جمعة، و الذى أشاد بتفاعل الجمهور مع الحفل الضخم الذى نظمته شركته مساء اليوم .
يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي مسلسل " رسايل " مع الفنانة مى عز الدين و المخرج إبراهيم فخر ، الذى حققت خلاله نجاحا كبيرا .ً
كانت هذه تفاصيل خبر رزان مغربي ترفع " شعار الأحمر" فى أحد إحتفاليات المولات .. بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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