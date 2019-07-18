رزان مغربي ترفع " شعار الأحمر" فى أحد إحتفاليات المولات .. بالتجمع الخامس

تمكنت الفنانة اللبنانية رزان مغربى من خطف أنظار الجمهور بـ " اللون الأحمر " خلال أحد الإحتفاليات بمول تجاري شهير بالتجمع الخامس ، و حرص المتواجدين بالمول على إلتقاط الصور التذكارية

معها ، كما قامت " رزان " بتقديم باقى فقرات اللإستعراضية

هناك .

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الإحتفالية من تنظيم شركة " ذا إيفنتس بوتيك " مستر محمد جمعة

، و الذى أشاد بتفاعل الجمهور مع الحفل الضخم الذى نظمته شركته مساء اليوم .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رزان مغربي مسلسل " رسايل " مع الفنانة مى عز الدين و المخرج إبراهيم فخر ، الذى حققت خلاله نجاحا كبيرا .ً