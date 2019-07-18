شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بين الوسامة وخفة الدم فى صورة تجمعها بهنيدى وعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بين الوسامة وخفة الدم" هكذا علقت الفنانة بشرى على صورة جمعتها بالنجمين محمد هنيدى وأحمد عز، ونشرتها على حسابها الشخصى على "إنستجرام" وظهرت فيها بفستان سواريه بينما ارتدى هنيدى وعز الملابس الفورمال.
كانت الفنانة بشرى فد أعربت عن سعادتها بالتصالح مع النجم محمد رمضان، وكتبت بشرى عبر تويتر: "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين ، شكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا".
وأضافت بشرى: "بس الحقيقة إن مفيش خلاف، وده تنافس فنى ليس إلا والأهم سعادة الجمهور، إن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالأغانى بس".
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