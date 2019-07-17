زواج شراد كابور بالتاريخ.. ووالدها يستهزأ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يوليو 2019 10:35 مساءً - ذكرت مصادر صحفية هندية أن نجمة بوليوود شرادا كابور Shraddha Kapoor على وشك الزواج من روهان شريستا، وقالت إن الزواج سيتم في عام 2020، بينما رفض والدها شاكتي كابور هذه الشائعات، بعد أن طُلب منه التعليق على تلك الأخبار.



وأضافت المصادر أن النجم المخضرم والد شرادا قال بلهجة سخرية: "هل هذا حقا؟ ابنتي ستتزوج؟ من فضلك لا تنسى أن تدعوني أيضا، لحضور حفل زفافها."



وتابع شاكتي كابور: "اسمحوا لي أن أعرف أين هو حفل الزفاف، وسوف أكون هناك، أنا والدها ولكن ليس لدي أدنى فكرة، لذلك، اسمحوا لي أن أعرف".

شراد كابور

مهنياً، طُرِح في وقت سابق الإعلان الترويجي للفيلم الهندي الضخم "Saaho "، وهو أحدث الأفلام العالمية التي تم تصويرها في مواقع مختلفة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الفيلم من بطولة أسطورة السينما الهندية برابهاس وشرادا كابور، ومن إخراج المبدع سوجيت ريدي.



وكان طاقم عمل الفيلم صور مشاهده في عدد من المواقع المختلفة في أبوظبي على مدى 40 يومًا، بينما استغرق تصوير مشاهد الحركة والتشويق وحدها 20 يومًا.



ويمثل فيلم "Saaho"، الذي تم تصويره على نطاق واسع في أبو ظبي، عودة نجم التيلجو برابهاس، منذ سلسلة باهوبالي المذهلة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 15 آب/ أغسطس في الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم عرض فيلم شرادا كابور "Street Dancer 3D" إلى جانب النجم فارون داوان Varun Dhawan ونورا فتحي.

شرادا كابور





يشار إلى أن النجمة شرادا كابور تصدرت مركزًا متقدمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على ما يقرب من 30 مليون متابع على صفحتها عبر انستقرام.



شرادا البالغة من العمر 32 عامًا، تستطيع في كل مرة أن تنشر فيها صورة لها أو مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكسب الكثير من القلوب التي تتابع كل خطواتها وكل جديد لها، سواء في حياتها الشخصية أو على المستوى المهني.