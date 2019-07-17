شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب عادات الفنانين.. فريد يهوى مصمصة العظام وكشف طبى لطباخ عبدالوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثيرون منا يعتادون على بعض الممارسات يقومون بها ويداومون عليها أثناء عملهم أو فى حياتهم بصفة عامة ، وللفنانين أيضا عادات بعضها غريب ولكنهم يحرصون عليها و قد لا يستطيعون تقديم فنهم الذى يحبه الجمهور إلا بعد القيام بها.
وكان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب معروفا بالوسوسة والرعب من الإصابة بالأمراض ، فإذا استعان بطباخ جديد كان يصطحبه أولا عند الطبيب ليتأكد من خلوه من الأمراض حتى يوافق على أن يعمل لديه ، كما كان يضعه تحت أكثر من اختبار ليتأكد من حرصه على النظافة ولابد أن يطمئن بأنه يستخدم مطهر بشكل دائم وقبل لمس الطعام والأوانى لتطهير يده ، وإذا وجد غير ذلك يفصل الطباخ فورا ، كما يحرص دائما على أن تتفوق رائحة المطهر على أى رائحة داخل المطبخ.
أما فريد الأطرش فاعتاد أن يقص شعره حلاق معين قبل حفلاته ، واستمر مرتبطا بهذا الحلاق لأكثر من 15 عاما ، وقبل إحدى الحفلات أرسل فريد لصالون الحلاقة يطلب حلاقه الخاص فأرسلوا له حلاقا أخر ، فرفض فريد أن يحلق شعره وذهب للحفل دون أن يقص شعره ، كما اشتهر فريد الأطرش بأنه يحب "مصمصة" عظام اللحم ، لدرجة أنه كان يمتنع عن تناول اللحم إذا لم يجد به عظاما.
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