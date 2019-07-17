أحرج معجب طلب التصوير معه.. أول تعليق من محمود العسيلي على واقعة “الواسطة”

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الفنان محمود العسيلي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من رد فعله الصادم خلال أحد الحفلات بعد طلب شاب من الحضور التقاط صورة تذكارية معه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر خلاله “العسيلي”، وهو يحرج أحد معجبيه بعدما طلب التقاط صورة معه بقوله: “حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدًا مثلًا.. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان”.

وخرج “العسيلي” عن صمته، ليوضح حقيقة الأمر، وغرد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” وقال: “حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني لأني لازم اتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنى هاتصور مع حضرتك أنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة أنتوا مش فيها.. وشكرًا”.

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تصريحات “العسيلي” زادت من موجة الهجوم عليه من بعض مشاهير الوسط الفني، حيث قالت المطربة سلمى صباحي: “في حفلتي اللي فاتت للأطفال فضلت بلا أي مبالغة ساعة ونص بعد الحفلة اتصور مع الجمهور (الأطفال) اللي جايينلي عشان بيحبوني ومقدريني ومفرحني، لحد ما رجلي وجعتني واضطريت أقعد على كرسي واكمل تصوير وأنا قاعدة.. أقل واجب من الفنان إنه يفرح جمهوره ويتصور معاه”.

فيما قال المخرج الشاب كريم العدل: “أنا عايز يا جماعة أفاجئكوا وأقول لكم.. إن عسيلي ده مش مطرب، هو أقرب للمونولوجست!”.

يشار إلى أن الفنان محمود العسيلي، أثار الجدل من قبل، بعد رده بشكل غير لائق على فتاة من إحدى متابعيه على حساباته الرسمية على “السوشيال ميديا”، والتي سألته عن الفتاة التي يلتقط معها عدد من الصور خلال الفترة الماضية، وطالبته بتوضيح علاقته بها.