محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي السينما، بعد غياب عدة أعوام منذ آخر أعمالها فيلم "حلاوة روح" الذي عرض في 2014، حيث تستعد حاليا للمشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم "عقد الخواجة".
وكشف مصدر خاص من أسرة الفيلم لمصراوي: "أن فيلم عقد الخواجة ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن، وتدور أحداث في أطار من الإثارة والتشويق".
وأوضح المصدر: "أن الفيلم وضع له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير أغلب مشاهده خارج مصر، وهو إنتاج مشترك بين شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج محمد الوزيري".
وكشف المصدر: "أنه تم التعاقد مع الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد داود للمشاركة في بطولة العمل، وجاري اختيار باقي الأبطال خلال هذه الأيام".
الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتم إسناد مهمة الإخراج للمخرج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| بعد غياب 5 سنوات.. هيفاء وهبي تعود للسينما بفيلم أكشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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