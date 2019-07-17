نجوى كرم تضئ سماء قبرص بفستان فضي في حفل حاشد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم في حفل غنائي حاشد احيته في كازينو كراتوس بجزيرة قبرص التركية، وسط حضور حاشد من محبيها.

شمس الأغنية اللبنانية اشرقت على المسرح بطلّة براقة، ارتدت فيها فستان فضي ضيق طويل، أبرز جمال قوامها، حيث اشعلت الفنانة الأجواء بباقة من أجمل أغانيها، وسط تفاعل الحضور معها رقصاً وغناءً.

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من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي خيري يوم 27 أغسطس المقبل في كفرصارون، بمشاركة الفنان ناجي أسطا، على أن يعود ريع الحفل لبناء كنيسة مار الياس بتعبروه، كما تحيي حفلاً غنائيا في الأردن ضمن فعاليات مهرجان الفحيص، يوم الجمعة ١٦ أغسطس على المسرح الرئيسي.

يُذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخراً عدة أغاني منفردة، وهم أغنية «ملعون أبو العشق» من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية «كتير حلو» كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، ومن المنتظر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، وأغنية «بعلق مشنقتو» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي.