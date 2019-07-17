المنسق الموسيقي جورج ريشا يفتتح مهرجانات الأرز الدولية

افتتح المنسق الموسيقي اللبناني جورج ريشا المعروف بإسم JAY-R ليلة “Smile Lebanon من كل لبنان ولكل لبنان” في احتفالات مهرجانات الأرز الدولية التي ضمت 13 من أهم الفنانين الكوميديين اللبنانيين بحسب الترتيب التالي: صلاح تيزاني، عادل كرم، نمر بو نصار، ماريو باسيل، سامي خياط، بيار شماسيان، باميلا الكك، شادي مارون، غابي حويك، ريمون صليبا، نعيم حلاوي، فؤاد يمين وعباس جعفر.

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وقد نسق JAY-R لمدة ساعة أجمل الأغنيات الـ Commercial house music الأجنبية أمام 6500 شخص الذين تمايلوا دون توقف على أنغام الموسيقى الجميلة، وخاصةً على أغنية “نسم عليها الهوا” من خلال ريمكس حصري أطلق للمرة الأولى في تلك المناسبة المميزة من تنظيم ICE International Events.

ونشر جورج ريشا مجموعة من الصور من أجواء السهرة عبر حسابه الرسمي عبر موقع فايسبوك وايضاً عبر حسابه الخاص على انستغرام.

يذكر أن JAY-R أو جورج ريشا يعتبر من أهم منسقي الموسيقى في لبنان، وهو يترأس تنسيق الموسيقى كل يوم جمعة وسبت في ملهيي Sky Bar Beirut وOne Beirut. كما يحيي أهم الحفلات وأفخم الأعراس في لبنان ودبي وأوروبا.