سلطان الطرب يكسر "القاعدة الوسوفية" في أخر حفلاته في بيروت

كسر سلطان الطرب جورج وسوف حواجز كثيرة في الفوروم دي بيروت السبت، فغنى للقمر والسهر وللقلوب لأكثر من ساعتين من الوقت، كسر فيهما ايضا "القاعدة الوسوفية" بعدما اعتاد الغناء في حفلاته لساعة، وفي مرات قليلة لساعة ونصف.

تفاعل جمهور أبو وديع الى حد كبير مع آهاته وغنوا معه لساعات الفجر الأولى فأثبت لمحبيه مجددا وللجمهور الحاضر بأنه ما زال ملك الساحة الفنية وسلطان الطرب والأغنية وسلطان القلوب.

الحفل الضخم افتتحه الفنان الواعد جورج نعمة فقدم باقة من الأغاني اللبنانية القديمة والجديدة التي لاقت حماسا وتفاعلا من قبل الجمهور الحاضر، بعدها قدم الموزع والعازف جان كيروز مع فرقته وصلة موسيقية صاخبة ومميزة لاقت تجاوبا عاليا فصفق الجمهور بحماسة لنغماتها كما تمايل مع نغمات الكمان مع ماريا داوود التي عزفت برقي واحساس قل نظيرهما.

الجدير ذكره أن الحفل الضخم الذي نظمته شركة دبليو كاي برودكشن لصاحبها الشاب وليام كوشاري نفذت بطاقاته علما أن الحفل كان الحدث الأول لشركة الإنتاج الجديدة، والذي سيعود القسم الأكبر من ريعه الى مؤسسة الصليب الأحمر، فيما يؤكد صاحب الشركة الجديدة بأن الهدف الأساس الذي تقوم عليه شركته هو مناصفة أرباحها في كل حفلاتها للجمعيات أو المؤسسات الخيرية الصغيرة غير المعروفة. فيما شهدت شخصيات فنية وسياسية واجتماعية حضرت الحفل بأن الشركة استطاعت اقتحام الساحة الإعلامية بجدارة من خلال اختيارها رمزين مهمين لحفلها الأول، أحدهما يشكل حالة فنية خاصة ألا وهو سلطان الطرب، والثاني رمز كبير للموسسات الخيرية مؤسسة الصليب الأحمر، ليتكامل مشهد الفن الأصيل مع العطاء الأصيل ويلبي الجمهور والشخصيات الاجتماعية والسياسية والفنية مشاركة وحضورا، في ليلة من ليالي العمر سطرت في تاريخ مهرجانات بيروت حدثا ذهبيا لن ينسى بشهادة كل من حضر.

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