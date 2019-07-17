رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. شاهد “فيس آب” يصدم نجوم هوليوود في “تحدي...

حرص نشطاء مواقع التواصل، على نشر صور نجوم هوليوود، عبر تطبيق “فيس آب” الذي انتشر مؤخرا، واستخدمه مئات الآلاف حول العالم فيما عرف باسم “تحدي العمر”. وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أظهرت الصور النجوم أمثال “دريك وجيسي بالمر ولوداكريس وريهانا وبول ورد وجاستن بيير وأريانا غراندي”، في مرحلة عمرية متقدمة.

ويعتمد “فيس آب” على خاصية تمكن مستخدمها من بناء تصور عن شكله المستقبلي بعد عشرات السنين، وأحدث التطبيق ضجة كبيرة في فترة زمنية قصيرة. ورغم أن نجوم هوليوود لم يُقدّموا على تلك الخطوة من تلقاء أنفسهم فإن معجبيهم حرصوا على ذلك، واستخدموا صورا منتشرة لهم وأضافوا عليها فلاتر تطبيق “فيس آب” لتبدو متقدمة في العمر. ويوجد بالتطبيق عدة فلاتر يُمكن استخدامها كي يبدو الشخص أصغر أو أكبر سنا، كما يمكن مشاركة تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وعادة ما يخشى الفنانون والمشاهير من فكرة “تقدم العمر”، لذا فإن الكثير منهم يلجأ لاستخدام طرق طبية لكي يبدو أصغر سنا.

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