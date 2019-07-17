"سليمان عيد" ينجح في تحدي الزجاجة بطريقة مختلفة

نشر الفنان سليمان عيد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شارك به في "تحدي الزجاجة"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وظهر "سليمان" في الفيديو وهو يركل غطاء زجاجة بقدمه بطريقة كوميدية، وسقط على الأرض بعد ركل الزجاجة. وسقط على الأرض بعد ركل الزجاجة. يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كانت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسلي "هوجان" للفنان محمد إمام، و"البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين.

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