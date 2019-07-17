وأخيراً..عمرو دياب يعلن عن ألبومه الصيفي بـ أنا غير

بدأ الصيف الغنائي لعام 2019 بإعلان الهضبة عمرو دياب عن ألبومه الصيفي الجديد"أنا غير" من خلال البوستر الرسمي للألبوم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". الألبوم الجديد من إنتاج شركة "ناي" التي يملكها عمرو دياب، وبرعاية إحدى الشركات الكبرى للاتصالات في مصر. التي يملكها عمرو دياب، وبرعاية إحدى الشركات الكبرى للاتصالات في مصر. يذكر أن عمرو يستعد لأولى حفلاته الصيفية في اليونان يوم الخميس القادم الموافق 25 يوليو، ومن المتوقع أن يقدم من خلالها باقة غنائية من ألبومه الأخير "كل حياتي"، ومنها "ده لواتساب، ياساحر، يتعلموا"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره. ومن المتوقع أن يقدم من خلالها باقة غنائية من ألبومه الأخير "كل حياتي"، ومنها "ده لواتساب، ياساحر، يتعلموا"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره.

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