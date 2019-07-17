في ساعتين فقط... نفاذ جميع بطاقات الحفل الثاني لـ نجوى كرم في السعودية

تعود الفنانة نجوى كرم الى السعودية مرة ثانية من اجل احياء حفل في مدينة ابها في محافظة عسير جنوب المملكة، بعد مرور 4 اشهر تقريبا من حفلها الاوّل الذي احيته ضمن موسم الشرقية والذي حضره 6 الاف شخص في القاعة الخضراء في مدينة الخبر.

نفذت جميع بطاقات الحفل الذي يجمعها ايضا بالنجم العربي ماجد المهندس، وذلك بعد 3 ساعات فقط من فتح شباك التذاكر ما يعطي طابعا جماهيريا للحفل الذي يحتضنه اكبر مسارح مجلس التعاون مسرح طلال مدّاح – المفتاحة.

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4 الاف شخص اذا بإنتظار الاشراقة الثانية لشمس الغنية نجوى كرم في السعودية لا سيّما انّها المطربة اللبنانية والعربية الاولى التي ستقف على هذا المسرح، الذي يعتبره السعوديون ووزارة الثقافة السعودية على حدّ سواء من اهمّ المعالم الثقافية التي تبرز وجه السعودية الحضاري والتراثي في آن.

الحفل من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، وتحت اشراف هيئة الترفيه العامة برئاسة المستشار تركي آل شيخ.

وسيكون الجمهور السعودي على موعد مع كرم في جدة والرياض حيث سيتمّ نشر التفاصيل في وقت لاحق.

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