مقتل “نجمة إنستجرام”.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: لقيت فتاة أميركية شهيرة على موقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي مصرعها، في ظروف مروعة فيما حاول الجاني أن يضع حدًا لحياته بعد الجريمة، لكن السلطات تمكنت من إنقاذه.

وبحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، فإن بيانكا ديفينس التي تبلغ 17 عامًا، ودأبت على نشر صور وتفاصيل حياتها في عدد من المنصات الاجتماعية، قُتلت على يد صديقها الحميم الذي تعرفت عليه قبل شهرين تقريبًا.

وأورد المصدر أن المشتبه فيه براندون كلارك (21 عامًا) قام بتنفيذ الجريمة البشعة عن طريق طعنات في العنق، ثم قام بنشر صور جثتها في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة باللعب في الولايات المتحدة.

وحين فوجئ مرتادو منصة اللعب الإلكتروني “ديسكورد” بالصور الفظيعة والدامية للفتاة، بادروا إلى الاتصال بالشرطة في منطقة بوتيكا التابعة لولاية نيويورك.