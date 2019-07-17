فيديو حقق مليون مشاهدة.. سيلفستر ستالون كما لم تره من قبل!

متابعة بتجـــــــــــرد: انفصل الفنان العالمي”سيلفستر ستالون”، عن أجواء العمل المليئة بالأكشن، وشارك جمهوره لحظات من حياته الأسرية، حيث ظهر وهو يضحك ويغني برفقة زوجته وبناته في السيارة.

وفي مقطع فيديو نشره “ستالون”، 73 عاما، على صفحته الخاصة عبر موقع “إنستجرام”، ظهر النجم العالمي كما لم يره جمهوره من قبل، حيث شارك أوقات سعيدة برفقة زوجته “جينيفر فلافين”، وابنتيه صوفيا، 22 عاما، وسيستين، 21 عاما، وكانوا جميعا تبادلون الضحكات والغناء.

وكان نجم الأكشن العالمي، يجلس إلى جانب زوجته التي تقود السيارة، ويستمع إلى إحدى أغناتيه المفضلة، قبل أن يدخل في معركة مضحكة مع ابنتيه، ويقول :”أعتقد أن هذه هي أغنيتي المفضلة”.

وتوالت الإعجابات على مقطع الفيديو، الذي شاركه “ستالون” مع 10 ملايين شخص، يتابعون حسابه الشخص، وحصد أكثر من مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة من نشره، وكان من أبرز المعلقين على الفيديو الفنان حسن الرداد الذي قال: “أقسم بالله أنت عسل يا سيلفستر”.

وأنهى “ستالون” خلال الأسابيع الأخيرة، تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلامه الشهيرة “رامبو”، الذي سيطرح بعنوان: “Rambo Last Blood”، والمقرر عرضه في سبتمبر القادم.