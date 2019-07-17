هيا الشعيبي تجري عملية جراحية خطيرة.. وتبعث رسالة إلى محبيها

متابعة بتجــــــــــــرد: أجرت الفنانة هيا الشعيبي اليوم الثلاثاء، عملية جراحية خطيرة، تم خلالها استئصال المرارة، وذلك داخل أحد المستشفيات الكويتية.

وشاركت هيا الشعيبي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو لها ظهرت فيه، وهي تضع المصل الطبي بيدها، كما طمأنت خلاله جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: “مساء الطيبة والإحساس، حمدا لله أنا خلصت عملية المرارة، وارتحت اليوم، إللي عم يسألني وينك غاطة اليوم، غاطة بالعمليات”.

وخاضت الفنانة هيا الشعيبي الموسم الرمضاني لعام 2019، بمسلسلين الأول “وما أدراك ما أمي”، من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي، وشارك في بطولته: إلهام الفضالة، حسين المهدي، فاطمة الصفي، هنادي الكندري، محمد الحداد، فهد باسم.

والثاني مسلسل “حدود الشر”، من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد، أحمد الجسمي، هبة الدري، هنادي الكندري، شيماء علي، نورا محمد، محمد الأنصاري، فهد باسم، من تأليف محمد خالد النشمي، إخراج أحمد دعيبس.