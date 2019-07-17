“أميرة الحب” جديد رنا سماحة مع لايف ستايلز ستوديوز

بعد ان كشفنا وبشكل حصري في السابق عن انضمام الفنانة رنا سماحة الى شركة “لايف ستايلز ستوديوز، تواجدت الفنانة المصرية الشابة في الاستديو حيث كانت تضع اللمسات النهائية على الاغنية الجديدة التي ستحمل عنوان “أميرة الحب” كلمات والحان محمد رفاعي.

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ونشرت “سماحة” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تويتر من الاستديو جمعتها مع العبقري محمد رفاعي والمنتج التركي الموهوب جداً Suat Aydogan – كما وصفتهما -.

وحمّست رنا جمهورها على الطبخة الفنيّة التي يتم التحضير لها حالياً، وكتبت Boom من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت شركة الانتاج وعن طريق الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي، قد عرضت أغنية جديدة باللهجة المصرية على رنا سماحة التي تتمتع بجمهور عريض وفي رصيدها عدد من الأغاني التي حظيت على نسبة مشاهدة عالية.