شاهد.. أحدث صور لـ”ملكة جمال روسيا “زوجة ملك ماليزيا السابق بعد ولادة ابنهما الأول

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على مجموعة الصور الجديدة التي قامت ملكة جمال روسية السابقة “أوكسانا فوفودينا” التى تزوجت من ملك ماليزيا السابق، بنشرها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”.

وكانت ” أوكسانا” قد نشرت صورًا لها برفقة طفلها لتخبر الجميع بأنه سيكون ملك ماليزيا في يوم من الأيام، كما أنها تحدثت عن اللقاء الأول بينها وبين زوجها سلطان محمد الخامس الذي يحكم مقاطعة كيلانتان بعد تنازله عن العرش في يناير. وقالت “أوكسانا “: “‪‪، أنجبت ابننا إسماعيل ليكون، إن شاء الله صاحب السمو الملكي ولي عهد كيلانتان، وإن شاء الله ، ملك ماليزيا المستقبلي”. وأوضحت الصحيفة أن الحب الذي تُظهره “أوكسانا” لزوجها يتنافى مع الادعاءات التي تقول أن هناك مشاكل فى العلاقة، خاصة بعد انتشار شائعات عن وجود مشاكل فيما بينهما خلال فترة حملها.

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