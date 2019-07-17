شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يرد على شائعة وفاته بآية قرآنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم حسين الجسمى خلال الساعات الماضية لشائعة وفاته فى أحد المستشفيات وتم تداولها بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهى الشائعة التى طالما واجهت العديد من الفنانين بين وقت وآخر.

الفنان حسين الجسمى رد على تلك الشائعات بنشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لآية قرانية من سورة يوسف "والله خير حافظا"، قبل أن ينشر فيديو من آخر حفلاته بالمغرب والذى حضره 140 ألفا لأكثر من ساعتين.

Advertisements

وكان حسين الجسمي طرح مؤخرا على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغانيه بعنوان "عيدك بلمبارك يا محبوب‏"، من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، و‏توزيع زيد عادل، إيقاعات: سمير القطان، مزمار: على مدبوح، مكس وماستر: م جاسم محمد، وذلك احتفاء بعيد الفطر المبارك.