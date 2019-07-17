شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يوجه رسالة لجمهوره قبل عرض "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم كريم عبد العزيز رسالة لجمهوره ورواد السينمات فى عيد الأضحى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، قبل عرض فيلمه "الفيل الأزرق 2"، جاء فيها: "متخليش حد يحرقلك الفيلم وشوفه أول ما ينزل.. احجز تذكرتك دلوقتى.. الفيل الأزرق 2 فى جميع السينمات ابتداء من 25 يوليو".

واستقرت شركة "سينرجى فيلمز" على 25 يوليو من الشهر الجارى لطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" بجميع دور العرض السينمائى، بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، حيث يطرح الفيلم قبل موسم عيد الأضحى بأسبوعين، والعمل يخرجه مروان حامد.

Advertisements

وفى سياق متصل انتهى الفريق الألمانى من إجراء أعمال الجرافيكس للفيلم، كذلك انتهى المؤلف الموسيقى هشام نزيه من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ليصبح جاهزا للعرض مباشرة، إذ ترسل الشركة المنتجة النسخة النهائية لدور العرض خلال الأسبوع المقبل، وتجريبها قبل عرض الفيلم فى السينمات.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكرأن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الأحداث، الفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".