كيت ميدلتون تتلقى هدية مميزة للأمير لويس… إليكم الصورة

متابعة بتجـــــــــرد: تلقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هدية من مُصمم الحذاء الشهير عالمياً ستان سميث. وفي التفاصيل، فقد قدم بطل التنس السابق ستان سميث أشهر حذاء من ماركة Adidas للأمير لويس، وذلك في بطولة ويمبلدون يوم الأحد. وحمل الحذاء الرياضي إسم الأمير لويس المكتوب بالذهب مع توقيع سميث.

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