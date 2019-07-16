نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسلها الشهير 13 Reasons Why

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة نتفليكس أنها قررت حذف مشهد مثير للجدل في مسلسلها الشهير 13 Reasons Why الذي يوثق لحظة انتحار بطلة المسلسل.

ويستند المسلسل الذي حصد على نسبة مشاهدة عالية عالمياً إلى رواية بنفس العنوان تتمحور حول شابة تدعى هانا تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب وقررت مع المؤلف ومنتجي المسلسل حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها.

والجدير ذكره أن المسلسل يروي قصة مراهقة تقرر الانتحار تاركة 13 تسجيلاً صوتياً تذكر في كل منه سبباً دفعها لإنهاء حياتها.