القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان رامي صبري مجموعة من الصور أثناء إحيائه لإحدى حفلات الزفاف في القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق رامي على الصور قائلاً:"من الليلة الماضية في فندق الماسة". يذكر أن رامي يستعد في الفترة المقبلة لطرح ألبومه الصيفي الجديد الذي أصدر منه أغنيتي "أنا بابا، حاول تنساني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدا أكثر من مليون مشاهدة، ويأتي الألبوم الجديد بعد مرور عامين على آخر ألبوماته "الراجل" الذي طرح في صيف 2017. Advertisements قد يهمك ايضاً: رامي صبري يستعد لطرح ألبومه الجديد "فارق معاك" رامي صبري يُهاجم عمرو دياب ويكشّف سبب غضبه منه

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري في أحدث ظهور له قبل صدور ألبومه "فارق معاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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