شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ تحصل على جائزة أحسن منتجة لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المنتجة سارة الطباخ، على جائزة أحسن منتجة لعام ٢٠١٩ من middle east music awards.

وكانت آخر أعمال سارة الطباخ ألبوم "زى الفصول الأربعة"، للفنان محمد الشرنوبى، و الذى تعاون من خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

ويضم ألبوم شرنوبى "زى الفصول الأربعة" 10 أغنيات هى:

"حتة من الخيال" ‎كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع على فتح الله

"عادى براحتك" كلمات نواره الباظ وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف

"زى العادة" كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع تميم

"البنت اللى بتحلم بيها" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدى

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"بقوى قلبى" كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم

"نقول مبروك" كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع تميم

"ماتلفش وتدور" كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى

"زى الفصول الأربعة" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان يحيى يوسف وتوزيع عادل حقى

"صبح الصباح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهادى

"مفيش داعى" كلمات محمد عاطف ألحان محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم‎