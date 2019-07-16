شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤسسة باسم كاميرون بويس لدعم شباب المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيكتور بويس والد الفنان الراحل كاميرون بويس عن إطلاق مؤسسة تحمل اسم نجله تكون معنية بدعم شباب المبدعين، وذلك بعد أيام قليلة من العثور علي كاميرون ميتا علي سريره.

وكانت أسرة الفنان الشاب الراحل كاميرون بويس أعلنت أن مرض الصرع هو السبب وراء وفاته المفاجئة أثناء نومه، وأنه عاني من ذلك المرض لفترة طويلة.

الممثل الشاب شارك فى العديد من الأعمال الفنية، منذ أن كان طفلا، وظل يتدرج فى الأدوار ما بين المسلسلات والأفلام وتحديدا مع شركة ديزنى التى كانت تتعاون معه فى كثير من أعمالها .

Cameron Boyce، كاميرون بويس تنبأ له الكثيرون بمستقبل كبير في عالم الفن إضافة إلى مساهماته الإنسانية والخيرية التى كان يقدمها ويحرص على المشاركة بها.

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كاميرون حصل على جائزة وحيدة أكدت أن مستقبله الفنى سيكون ذا بصمة مختلفة، حيث حصل على جائزة Young Artist Awards عام 2012 أفضل أداء فى فيلم روائى طويل، وهو فيلم Judy Moody and the Not Bummer Summer.

يذكر أن كاميرون بويس شارك فى عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، ومن أبرزها "Austin & Ally" و"Ultimate Spider-Man" و"Liv and Maddie" و"Descendants" و"Code Black" و"Descendants" و"Steps"، وغيرها.