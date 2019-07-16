فن ومشاهير

وصول جثمان زوجة رشوان توفيق لمسجد السيدة نفيسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الآن جثمان زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، إلى مسجد السيدة نفيسة، استعدادا لصلاة الجنازة على الجثمان، وكان فى مقدمة الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن  التمثيلية، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

 

وكانت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق قد توفيت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

 

يذكرآن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (6)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (7)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (8)
 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (2)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (3)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (4)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (5)

 

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وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (9)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (10)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (11)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (12)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (13)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (14)

 

وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق (15)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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