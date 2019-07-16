خاص- لارا اسكندر على طريقة الاسطورة داليدا

بعد أيام على اطلاق أغنية “الطابور”، كشفت الفنانة لارا اسكندر النقاب عن الكليب الخاص بالأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الكليب عاد بـ “اسكندر” الى زمن السبعينيات حيث ظهرت بلوك شبيه بفنانات الزمن الجميل، بالاضافة الى كل ما رافق اطلالتها من اكسسوارات معتمدة وثياب وتسريحة شعرها أو مكياجها.

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وقفت لارا في وسط الاستديو، في مشهد واحد وقعته المخرجة نيفين، التي سعت الى توثيق كل التفاصيل التي تعود الى زمن السبعينيات من “الميكروفون” الى ثياب الفرقة الموسيقية أو الإضاءة.

المشهد بكامله شبهه بعض المتابعين بستايل النجمة الاسطورة داليدا، حيث رصدنا العديد من التعليقات التي اشارت الى نقاط الشبه باطلالتها وبين داليدا.

أغنية “الطابور”، تحمل توقيع واشراف الموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وهي مزيج بين الموسيقى الشرقية والغربية وأحبت لارا ان توثقها بكليب ملفت.