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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت مقدمة البرامج ريا أبي راشد متابعيها على "إنستغرام" بصورٍ جديدة من حفل زفافها الذي مضى عليه سنوات قبل أن تقرر نشرها اليوم. وشرحت سبب اختيارها هذا التوقيت لإطلاق هذه اللقطات التي ظلت في الخفاء طيلة الأعوام السابقة، كاتبة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، أكشف هذه الصور التي لم أنشرها من قبل من حفل زفافي في روما".

يشار إلى أنها ارتدت فستانين تميزا بإطلالة بسيطة وناعمة وظهر إلى جانبها زوحها رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو.



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كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تُفاجِئ متابعيها بصورٍ جديدة من زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.