زوجة لينين الرملي تكشف تفاصيل حالته الصحية:" جلطات وتصلب شرايين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب الكبير لينين الرملي، إن حالته الصحية مستقرة.

وأكدت في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأطباء لم يقرروا بعد موعد خروجه من المستشفى الذي يرقد بها منذ فترة.

وأشارت إلى إنه مريض منذ عامين، فقد أصيب بتصلب في الشرايين، وعدة جلطات، وبعدها تم نقله للمستشفى، ولم تطلب من الدولة تحمل نفقات العلاج كما أشيع.

الكاتب الكبير لينين الرملي، من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما والمسرح والسينما، أبرزها "وجهة نظر"، "تخاريف"، "انتهى الدرس يا غبي"، "عفريت لكل مواطن"، "الإرهابي"، "البداية"، "بخيت وعديلة".