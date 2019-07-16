صور.. ريا أبي راشد تشعل السوشيال ميديا خلال احتفالها بعيد زواجها

أشعلت الإعلامية ريا أبي راشد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة من صور حفل زفافها في روما، وذلك بمناسبة مرور ثماني سنوات على زواجها، ما جعلها أصبحت تريند على مواقع السوشيال ميديا. شاهد.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها على طريقتها الخاصة نشرت "أبي راشد" عبر حسابها على انستجرام، عدداً من الصور النادرة لحفل زفافها، وعلقت على المنشور قائلة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما، أنا وفاليريو نحتفل بـ 8 سنوات زواج، نعم أنا ارتديت فستانين فى الفرح". على المنشور قائلة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما، أنا وفاليريو نحتفل بـ 8 سنوات زواج، نعم أنا ارتديت فستانين فى الفرح". Advertisements ويشار إلى أنه كانت تزوجت الإعلامية ريا أبي راشد عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى "لولا" عام 2016. فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى "لولا" عام 2016. اقرأ المزيد|| بفستان قصير.. ريا أبي راشد تستعرض قوامها شاهد.. ريا بنت راشد تكشف عن وجه نجلتها كشفت ريا من قبل عن وجه ابنتها "لولا"، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ويذكر أنه أعلنت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عن انضمامها لفريق الأداء الصوتي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Angry Birds"، حيث تؤدي دور "Matilda" قائدة ومعلمة الطيور الغاضبة.

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