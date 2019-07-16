بعد شهور من رحيلها.. وفاة والد دينا هارون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور أشهر قليلة على رحيلها، توفي والد الفنان السورية الراحلة دينا هارون والفنانة تولاي هارون.

تولاي أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله”.

وأضافت: “بإيمان ورضى وتسليم ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم عدنان محمد علي هارون”، لافتة إلى أن العزاء سيكون بمنزل الراحل وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.

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وكانت دينا هارون، قد رحلت عن عالمنا في 8 أكتوبر 2018، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة وتوفيت عن عمر يناهز الـ 44 عامًا، في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق.

وترددت الكثير من الأخبار حول إصابتها بسرطان المعدة، ولكن الفنانة الراحلة عانت من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس، واضطرت إلى استئصال جزء من الأمعاء بعد بقائها أسبوع بالعناية المركزة، ثم تطور الأمر إلى مشاكل في رئتيها.

وقيل إن سبب رحيلها هو خطأ طبي، ولكن شقيقتها تولاي نفت الأمر وأكدت أنها لن تقم بأي إجراء قانوني ضد المستشفى مؤكدة أنهم جميعًا ساندوا شقيقتها وت مرضها.