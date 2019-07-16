أحلام على مسرح هذا البلد قريبًا

تفتتح الفنانة الاماراتية أحلام “موسم السودة” في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 13 آب المقبل، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها.

Advertisements

هذا الخبر الرائع كشفت عنه أحلام في إعلان نشرته على حسابها عبر موقع انستغرام، أرفقته بالتعليق التالي: “ومرحباً هيل عد السيل #حنا_فوق في سوده عسير وفنانه العرب تفتح مهرجان #سوده_عسير.. انتظركم وراح نرقص خطوه عسيريه .. وكعادتها فنانه العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني #السعودية.. معاكم #بنت_زايد بنت الامارات لحظات ويفتح باب #أحلام_في_موسم_السودة التذاكر انتظرونا حبايبي”. كما ختمت كلامها بهاشتاغ “#أحلام_في_موسم_السودة”.

وعلى الفور بدأت تعليقات المتابعين وخصوصًا محبي أحلام في السعودية، الذين عبّروا لها عن سعادتهم الكبيرة بلقائها من جديد قريبًا، لافتين بالتالي الى حماسهم الكبير لمشاركة فنانتهم المفضلة أجمل أغنياتها، حيث من الطبيعي أن تضفي أحلام أجواء مميزة ورائعة على الحفل كعادتها.

الى ذلك، طالبها آخرون بزيارة مدنهم القريبة من “السودة”، معبّرين لها عن حبهم الكبير وسعادتهم بوجودها في بلدهم السعودية، كما تمنوا لها التوفيق في كافة حفلاتها وفي أعمالها الفنية المقبلة.