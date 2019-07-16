نجم أغنية “ديسباسيتو” يخوض تحدي الشيخوخة.. شاهدوا كيف أصبح شكله – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: خاض نجم أغنية “ديسباسيتو”، لويس فونسي “تحدي الشيخوخة” الذي حقق انتشارًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك فونسي الجمهور عبر حسابه على موقع “إنستجرام” بصورة ظهر فيها بسن الشيخوخة، فحققت أكثر من 100 ألف علامة إعجاب في وقت قصير جدًا وانهال عليه محبّوه بالتعليقات المثنية على مظهره الخارجي بعد تعديلات التقدّم في العمر.

على صعيد آخر، طرح لويس فونسي مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد ويتضمن 15 أغنية وهي Sola، Apaga la Luz، Le Pido al Cielo، Imposible، Poco a Poco، Dime Que No Te Iras، Echame la Culpa، Tanto para Nada، Mas Fuerte Que Yo، Calypso، شاه ثسفشس فعK Calypso، Sola وأغنيته الشهيرة Despacito بنسختها الرسمية ونسخة الديو مع النجم العالمي جاستين بيبر.

الجدير ذكره أن لويس فونسي حقق شهرة واسعة على مستوى العالم أجمع بعد النجاح الساحق الذي حققته أغنيته الشهيرة Despacito وتحقيقها أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.