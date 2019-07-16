بعد اتهامها بالعنصرية.. كندة علوش توضح الحقيقة ومن يهتم بابنتها؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما أثار تصريحها الأخير حول الخادمات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها البعض بالعنصرية والتنمر، أوضحت النجمة السورية كندة علوش حقيقة موقفها، مؤكدة أنها لا تستخدم كلمة خادمة لوصف العاملات في المنازل، وقالت أنها وحدها من يهتم بتفاصيل ابنتها الوحيدة حياة.

وأضافت علوش عبر تغريدة عاجلة للرد على التصريحات المنسوبة إليها: “نشر على لساني (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولاً أنا لا استخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل، وما قلته كالتالي (لا أحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها)”.

وتابعت قائلة: ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها، ولكني وحدي من اعتني بكل ما يخص ابنتي.

تجدر الإشارة إلى أن كندة تلقت عدة تعليقات تبدي احترامها لسرعة التوضيح وأكد عدد كبير من جمهورها على احترامه لها.