خاص- مروان خوري واليسا… في حضرة الموت يتبدد كل شيء

ودّع الفنان اللبناني مروان خوري والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، التي فارقت الحياة منذ ايام قليلة بعد صراع مع المرض.

وعقب انتشار خبر الوفاة، انهالت التعليقات والتغريدات على موقع تويتر من المعزين الذين أسفوا لهذا الخبر كما تمنوا لخوري الصبر على هذا المصاب الأليم.

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عدد كبير من الفنانين والاعلاميين واصدقاء مروان قدّموا تعازيهم لوفاة والدته، الا انه وخلال جولتنا عبر موقع تويتر، لفتنا من بين هؤلاء تغريدة للفنانة اليسا التي بادرت بتقديم واجب العزاء، حيث غرّدت قائلة: “فقدان الإم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي”.

لم يتردد مروان خوري بالرد على تغريدة اليسا، حيث اعاد نشرها وارفقها بالتعليق التالي: “‏متل ما روحي معلّقة بأمي بعرف كمان انو روحك مع والدك الله يرحمو وبعرف انو بعد فقدانهم ما منعود نحنا اللي كنا ! بشكرك من قلبي عالعزاء”.

لا بد من الاشارة الى ان بعض المشاكل كانت قائمة في السابق بين كل من مروان خوري واليسا، الا انه في حضرة الموت يتبدد كل شيء وتصبح المشاكل والخلافات تفصيل صغير لا قيمة له في هذه الحياة الفانية، والمبادرة التي قامت بها اليسا تدل على نقاوة وطيبة وانسانية هذه الفنانة المميزة، وكذلك رد مروان خوري يعكس قلبه الابيض والمحب والذي لا يعرف معنى الحقد او الكره مهما تفاقمت المشاكل في الحياة العملية، آملين بالتالي ان تكون هذه الخطوة قد اعادت المياه الى مجاريها بين النجمين ونشهد قريبا على تعاون فني جديد ومميز كما اعتدنا في السابق خاصة بعدما تألقا سوياً بأهم الأعمال وانجحها على الساحة الفنية.