يحيى الفخراني يقدم مسرحية "الملك لير" على المسرح العربي في السعودية

استقطب موسم جدة رائعة شكسبير "الملك لير" التي يقدمها على المسرح الفنان يحيى الفخراني مع فريقه وأبطال ثاني عروض "كايرو شو" في المملكة، ويخرجها تامر كرم، ليبدأ عرضها غدًا الأربعاء على المسرح العربي في منطقة أبحر الجنوبية ضمن فعاليات الموسم.

ويعد هذا العرض الأول في السعودية، للمسرحية التراجيدية التي كتبها ويليام شكسبير ما بين سنة 1603 وسنة 1606، والتي وضعها النقاد على قمة ما كتب باعتبارها تنتمي إلى العصر الحديث وتحمل بذور الحداثة.

ويقدم الفنان يحيى الفخراني دور الملك لير، كما تقدم الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية ابنته الوسطى، والفنانة رانيا فريد شوقي التي تجسد شخصية ابنته الكبرى، والفنانة هبة مجدي الابنة الصغرى، مع بقية نجوم العرض أحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي، وناصر سيف وحمادة شوشة.

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وعقدت اللجنة المنظمة لموسم جدة أول من أمس مؤتمرًا صحافيًا كشف خلاله المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس لـ"كايرو شو" والمشرف الفني على العرض إمكانية قيام عمل مشترك يقام في السعودية، عن اجتماعات مكثفة مع عدة جهات بين مصر والسعودية للتحضير لعمل مسرحي مشترك يقدمه فنانون مصريون مع مواهب سعودية قدمت أعمالاً مسرحية وتلفزيونية.

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ومع تنوع العروض الثقافية والترفيهية والأنشطة التفاعلية المقامة ضمن موسم جدة، أوضح الهواري أن العمل يجري على قدم وساق، منذ انتهاء عروض 3 أيام في الساحل بجدة للنجم محمد هنيدي، استكمالاً للتجهيزات اللازمة لاستقبال العرض والبروفات لمسرحية الملك لير، كما أن هذا العرض سيقدم في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

بدوره، عبر الهواري عن تفاؤله بنجاح عروض "كايرو شو" في المملكة، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية 3 أيام في الساحل، حيث نفذت تذاكر أيام العروض كافة بعد نصف ساعة فقط من طرحها للجمهور.

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