شاهد.. قمر على كتف شاب في الجيم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:49 صباحاً - كعادتها لا تتوقف الفنانة اللبنانية قمر عن اثارة الجدل خاصة عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهر في الفيديو شاب يتمرن في الجيم بينما كانت قمر تجلس على كتفه.

وعلقت قمر على الفيديو قائلة: “ابناء العم اصدقاء يحبونك للابد”.

وقد اثار الفيديو اعجاب البعض متسائلين عن وزنها فيما سخر اخرون حيث قالت احدى متابعاتها: “والله لو يشيلني يختنق المسكين هذا ان قدر

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