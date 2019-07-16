تاتو “رأس كلب” على كتف احمد فهمي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:49 صباحاً - يعرف عن الفنان المصري احمد فهمي حبه للكلاب فهو دوما ينشر صور لكلابه ويتحدث عنهم في أغلب حواراته الصحفية. ويبدو ان احمد فهمي اراد عن يعبر عن حبه للكلاب بطريقة مختلفة حيث قام بنقش رأس كلب كبيرة على كتفه. وقد نشر حساب “Star ink studio” على انستغرام صورة لاحمد فهمي أثناء خضوعه لرسم التاتو وصورة اخرى بعد الانتهاء منها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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