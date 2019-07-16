بالحجاب والعباءة.. ريهام عبدالغفور تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وظهرت ريهام في الصورة بالحجاب والعباءة من داخل الحرم المكي، وعلقت: "اللهم تقبل". وشاركت ريهام في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، سوسن بدر، وعمر السعيد، وأحمد صلاح السعدني، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز. ​

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