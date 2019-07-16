بالصور| محمد فاضل ومجدي صبحي ضمن حضور ثاني ليالي "سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

استقبل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، جمهور ثاني ليالي عرض "سينما مصر" إخراج المخرج الكبير خالد جلال، وبطولة خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستديو المواهب.

وامتلأت القاعة عن أخرها بالجمهور، وسط حضور عدد من أهل الوسط الفني، من بينهم المخرج الكبير محمد فاضل والفنان مجدي صبحي.

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وقال المخرج خالد جلال في تقديمه للعرض إن العروض التي سبق وقُدمت في مركز الإبداع كانت تنتقد سلبيات وسلوكيات خاطئة، لكن في "سينما مصر" اختار استخدام فيلم "الليلة الأخيرة" ليؤكد أن "نادية" التي يسعى شخص لمحو شخصيتها -بطلة العمل-إذا استعادت ذاكرتها ستنصلح كل الأحوال وكل السلوكيات وسنفهم حياتنا.

ووصف جلال "سينما مصر" بأنه الأهم بالنسبة له على الإطلاق، مضيفًا "أرجوكم ساعدوا نادية على استعادة ذكرياتها حتى نصبح أفضل".

يضم العرض أكثر من 40 مشهدًا من أشهر أفلام ذاكرة السينما المصرية، منها: "الزوجة الثانية، عفريتة إسماعيل ياسين، أضواء المدينة، الشقة من حق الزوجة، المتوحشة، الناصر صلاح الدين، شفيقة ومتولي، الحفيد، 4 بنات وضابط، معبودة الجماهير، إسماعيل ياسين في الأسطول، المليونير".

"سينما مصر" مشروع تخرج الدفعة الثانية قسم تمثيل من مركز الإبداع، ويشارك فيه 67 فنانًا، أبرزهم: غادة طلعت، حسن عبدالله، بسنت صيام، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، مريم الجندي.