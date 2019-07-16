ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: كنت أتوجع في صمت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن تفاصيل أزمة مرضها للمرة الأولى وسر إخفائها طبيعته عن الجمهور.

ميريام فارس، قالت خلال حوارها مع مجلة “سيدتي”، إنها تفضل الصمت وألا تخبر أحد بمرضها، وتعلمت ذلك خلال 16 عامًا عمل في الوسط الفني.

وأضافت، أن الشائعات التي صدرت عن مرضها جعلت لديها يقين بأن ما تعنيه مرض بسيط وسيزول مع الوقت، بالإضافة إلى أنه جعلها تدرك مدى حب الناس لها حتى كبار السن في الشارع.

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وتابعت، أنها كانت تتوجع بصمت وأنها فقدت الأمل في وقت من الأوقات في أن تظهر على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.

وأكدت أنها لم تتوقع يومًا أن يحدث لها هذا المرض، ولكنها استفادت من تجربة مرضها أنه لا يوجد شيء يستحق غضب الإنسان.

وأوضحت ميريام فارس، أن زوجها لم يتخل عنها خلال فترة مرضها، وأنها تصلي لزملائها المرضى لأنها تعرف معنى المرض.

وكانت ميريام فارس، قد تغيبت عن الساحة الفنية لما يقارب العام بسبب مرضها، والذي عانت بسببه من الكثير من الشائعات ومنها إصابتها بسرطان الدم، وهو الأمر الذي دعاها للرد والتأكيد على أنها ليست مصابة بالسرطان وأن هذه الشائعة تسببت في غضب زوجها وعائلتها.