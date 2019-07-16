أحمد عزمى لـ "الوفد": " الملك لير " سبب أداء عمرتى الأخيرة

أعرب الفنان أحمد عزمى عن سعادته بعرض مسرحية " الملك لير " للجمهور السعودى ضمن موسم " جدة " الثقافى متمنياً أن ينال العرض إعجابهم . و قال " عزمى " فى تصريح خاص لـ " الوفد " Advertisements ، استغليت تواجدنا بالسعودية و قمت بأداء عمرة داخل الحرم قبل عرض المسرحية هناك . ، استغليت تواجدنا بالسعودية و قمت بأداء عمرة داخل الحرم قبل عرض المسرحية هناك . مسرحية "الملك لير" تبدأ في السعودية 17 يوليو الجاري وتستمر ثلاث ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت. شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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