بالصور.. حفل كايرو تيونز في ساقية الصاوي

شهدت قاعة النهر الليلة بساقية عبد المنعم الصاوى الزمالك حفل فرقة "كايرو تيونز" بقيادة المايسترو أحمد يونس. يونس. وبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأغنية "مدرسة الحب"، بعدها قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغانى منها "زحمة يا دنيا زحمة، عصفور، أنا المصري، سألونى الناس، كدة يا قلبى وأحبك". الحب"، بعدها قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغانى منها "زحمة يا دنيا زحمة، عصفور، أنا المصري، سألونى الناس، كدة يا قلبى وأحبك". Advertisements

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