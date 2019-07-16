"محطة مصر" يمتد لأسبوع آخر نظرا للإقبال الجماهيري

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح لمدة أسبوع، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العرض خلال ليالي عرضه على مسرح العرائس بالعتبة منذ افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



يقول المخرج رضا حسنين مخرج العرض أن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.



العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.





للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العرض خلال ليالي عرضه على مسرح العرائس بالعتبة منذ افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك.يقول المخرج رضا حسنين مخرج العرض أن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.

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